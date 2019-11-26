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Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

26.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:54Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, YPG/PKK'nın Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattığı bombalı araçlı saldırıda 17 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, 'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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