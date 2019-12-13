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Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

13.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen 'nin Rasulayn ilçesinin sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.



Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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