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Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.

15.10.2019 23:28
Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.
Türkiye'nin Güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğlen saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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