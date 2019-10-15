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Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor

Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.

15.10.2019 17:25
Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.
Türkiye'nin Güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğlen saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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