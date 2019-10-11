Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi

Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi

Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendiŞANLIURFA - Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

11.10.2019 23:36Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi
Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi
ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde Türk obüs ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Suriye'nin Rasulayn kentine yoğun ateş altına alındı. Karadan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri de karadan teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Yoğunlaşan saldırılarla Rasulayn'dan yoğun bir şekilde dumanlar yükselmeye başladı.
Çatışma seslerinin arttığı sabah saatlerinde yoğun top atışları da devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:36 Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
00:16 Polis ekiplerinden 'Yeditepe Huzur' uygulaması
00:06 Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
00:09 Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi
23:58 Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi
23:37 Tel Rıfat'ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
23:37 100 bin kişinin banka hesabını ele geçiren 'Hacker'lar milyonlarca liralık vurgun yapmış
12.10.2019 00:42:02