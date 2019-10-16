Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı

Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn'da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

16.10.2019 10:46Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı
Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn'da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sessizliğin hakim olduğu Rasulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde meydana gelen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları, çok namlulu roket atar ve obüslerle PKK/YPG hedefleri vuruluyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Sabah, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:04 FETÖ'den üyelerine teşekkür belgesi
12:00 Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü
12:05 Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama
11:59 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
11:58 Kütahya'da rüşvet operasyonu
11:58 Muğla ve Aydın'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
11:57 Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
16.10.2019 12:10:52