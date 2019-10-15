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Rasulayn'da çatışmalar yoğunlaştı

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.

15.10.2019 12:31Rasulayn'da çatışmalar yoğunlaştı
Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğle saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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