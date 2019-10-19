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Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

19.10.2019 15:27Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği belirtildi.
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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