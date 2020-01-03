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Rasulayn'da da Mobil PTT şubesi açıldı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da Mobil PTT şubesi açıldı.

03.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:44 Rasulayn'da da Mobil PTT şubesi açıldı
'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da Mobil PTT şubesi açıldı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde, Rasulayn'da Mobil PTT şubesi faaliyete girdi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyetin katıldığı açılışta, Rasulayn Hastanesine bağlı kadın doğum ve çocuk klinikleri ziyaret edildi.
Okul da açıldı
İlçede ayrıca, Nukra İlköğretim Okulu'nun da açılışı yapıldı.
Vali Erin ve heyeti, 180 öğrenci, 13 eğitmenin yer aldığı 13 sınıflık okulda gezerek, incelemelerde bulundu.
Daha sonra, tadilatı devam eden Rasulayn adliyesini de ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Erin, "Rasulayn'da hizmet edecek hakimler, savcılar, doktorlar ve öğretmenler mülakatlardan geçerek seçiliyor." dedi.
Erin, "Bugün de Rasulayn'da Mobil PTT şubesi ve Nukra okulunun açılışını yaptık. Görünen o ki; ne Esed rejimi ne de sonra gelenler, bu bölge halkına gözyaşından başka bir şey vermedi" diye konuştu.
Harekatta teröristlerden temizlenen diğer ilçe Tel Abyad'da da mobil PTT şubesi ve tadilatı biten okulların açılışı yapılmıştı.
Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn 12 Ekim, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad ise 13 Ekim 2019'da terörden arındırılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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