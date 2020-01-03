Haberler » Güncel » Rasulayn'da da Mobil PTT şubesi açıldı - Haber

Rasulayn'da da Mobil PTT şubesi açıldı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da Mobil PTT şubesi açıldı.

03.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:09
'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da Mobil PTT şubesi açıldı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde, Rasulayn'da Mobil PTT şubesi faaliyete girdi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyetin katıldığı açılışta, Rasulayn Hastanesine bağlı kadın doğum ve çocuk klinikleri ziyaret edildi.
Okul da açıldı
İlçede ayrıca, Nukra İlköğretim Okulu'nun da açılışı yapıldı.
Vali Erin ve heyeti, 180 öğrenci, 13 eğitmenin yer aldığı 13 sınıflık okulda gezerek, incelemelerde bulundu.
Daha sonra, tadilatı devam eden Rasulayn adliyesini de ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Erin, "Rasulayn'da hizmet edecek hakimler, savcılar, doktorlar ve öğretmenler mülakatlardan geçerek seçiliyor." dedi.
Erin, "Bugün de Rasulayn'da Mobil PTT şubesi ve Nukra okulunun açılışını yaptık. Görünen o ki; ne Esed rejimi ne de sonra gelenler, bu bölge halkına gözyaşından başka bir şey vermedi" diye konuştu.
Harekatta teröristlerden temizlenen diğer ilçe Tel Abyad'da da mobil PTT şubesi ve tadilatı biten okulların açılışı yapılmıştı.
Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn 12 Ekim, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad ise 13 Ekim 2019'da terörden arındırılmıştı.
Rasulayn'da da Mobil PTT şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PTT, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10   Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı - Haber
20:10   Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
20:10   Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Haber
20:08   Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı - Haber
20:08   Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:12:28