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Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da huzur ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32Rasulayn'da doğan bebeğe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da huzur ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi."

Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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