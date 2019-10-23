Haberler » Güncel » Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

23.10.2019 18:26Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi
Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
SMO askerleri, bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.
Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.
Harekat sırasında Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.
YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 sivil şehit olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Cumhurbaşkanı erdoğan, bahçeli'yi ziyaret etti-ek
19:17 Teröristler, metal örtüleri sivillerin yaşadığı mahallelere döşemiş
19:17 Spor tff yönetimi'nden vali yerlikaya'ya ziyaret
19:17 Spor başakşehir, wolfsberger maçına hazır
19:17 Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı
19:15 Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı
19:15 Sivas yolda bulduğu yılanı yakalayıp yetkililere teslim etti
23.10.2019 19:18:46