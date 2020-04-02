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Rasulayn'da koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera kuruldu.

02.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:26
Rasulayn'da koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye 'nin Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera kuruldu.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde ilçedeki dezenfeksiyon aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda bölgede salgın riskine karşı giriş çıkışlar kısıtlandı. Bölgeye zorunlu ve özel izinle giriş çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar kuruldu.
Bu arada, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
Bölgeye yönelik yayın yapan Barış Pınarı FM radyosunca da alınması gereken tedbirler hatırlatılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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