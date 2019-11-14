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Rasulayn'da mayınlar temizleniyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınlar Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından temizleniyor.

14.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:09Rasulayn'da mayınlar temizleniyor
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınlar Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından temizleniyor.

Rasulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı. Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Güvenliğin sağlandığı Rasulayn'da patlayıcı tuzakları temizleme çalışmaları sürerken sivillerin tarım arazilerine yerleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatılıyor. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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