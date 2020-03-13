Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı - HATAY
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.
13.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:53
Suriye 'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Buluş'un (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, şehidin annesi Aynur Ertem ve akrabalarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından askerlerce taşınan şehidin tabutuna Bakan Akar da omuz verdi.
Şehit Buluş'un cenazesi, daha sonra Kırıkhan Şehitliği'nde defnedildi.
Şehit Buluş'un (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, şehidin annesi Aynur Ertem ve akrabalarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından askerlerce taşınan şehidin tabutuna Bakan Akar da omuz verdi.
Şehit Buluş'un cenazesi, daha sonra Kırıkhan Şehitliği'nde defnedildi.
Kaynak: AA
Manşet
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