Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Rasulayn'da şiddetli çatışmalarŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.

17.10.2019 23:23
Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.
Rasulayn'ın özellikle batı kısmında yer alan yerleşim yerlerinin arasından yükselen silah sesleri, Ceylanpınar kent merkezinden de duyuldu. Zaman zaman fırtına obüsleri, verilen koordinatları ateş altına aldı. Rasulayn'ın ara sokaklarında tank sesleri de duyuldu. İzli mermiler kentin her bölgesinden görüldü.
İlçede askeri hareketlilik devam ediyor.
Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:03 Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
01:02 Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
00:55 Hastane önündeki kadının cesedi olayının intihar olduğu ortaya çıktı
00:54 Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
00:50 Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
00:45 Ataşehir'de 21 katlı inşaatta yangın paniği
00:35 Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 ölü, 2 yaralı
18.10.2019 01:06:17