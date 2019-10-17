Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.

17.10.2019 13:20Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu askerleri terör örgütüne ait mevzileri yoğun ateş altına alındı. Operasyonlarını sürdüren SMO askerleri, Rasulayn'da sivilleri de kurtardı. Çatışma alanından sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bir bölgeye taşıyan askerler, sivillerle tek tek ilgilendi. Çatışmanın ortasından kurtarılan siviller ise PKK'nın kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak için kaçmalarına izin vermediklerini söyledi. SMO askerlerinin kendilerini kurtardığını dile getiren siviller, askerlere teşekkür etti. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:37 Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı
13:21 Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
13:20 Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
13:24 FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı
13:19 Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı
13:17 Akbaba Dağı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi
13:19 Rol arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu hakim karşısına çıktı
17.10.2019 13:39:22