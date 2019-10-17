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Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.

17.10.2019 13:35
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu askerleri terör örgütüne ait mevzileri yoğun ateş altına alındı. Operasyonlarını sürdüren SMO askerleri, Rasulayn'da sivilleri de kurtardı. Çatışma alanından sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bir bölgeye taşıyan askerler, sivillerle tek tek ilgilendi. Çatışmanın ortasından kurtarılan siviller ise PKK'nın kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak için kaçmalarına izin vermediklerini söyledi. SMO askerlerinin kendilerini kurtardığını dile getiren siviller, askerlere teşekkür etti.
(VB-YM-HA-D)
Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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