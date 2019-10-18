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- Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor- SMO askerleri, sivilleri zırhlı araçlarla güvenli...

- Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor SMO askerleri, sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bölgeye taşıdıRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör...

18.10.2019 01:15
- Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
SMO askerleri, sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bölgeye taşıdı
RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rasulayn'da SMO askerleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzilerine operasyonlarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu askerleri terör örgütüne ait mevzileri yoğun ateş altına alındı. Operasyonlarını sürdüren SMO askerleri, Rasulayn'da sivilleri de kurtardı. Çatışma alanından sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bir bölgeye taşıyan askerler, sivillerle tek tek ilgilendi. Çatışmanın ortasından kurtarılan siviller ise PKK'nın kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak için kaçmalarına izin vermediklerini söyledi. SMO askerlerinin kendilerini kurtardığını dile getiren siviller, askerlere teşekkür etti.
- Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor- SMO askerleri, sivilleri zırhlı araçlarla güvenli...

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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