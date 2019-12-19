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Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okul onarılarak eğitime hazır hale getirildi.

19.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:34 Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okul onarılarak eğitime hazır hale getirildi.
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn ilçesinin Nukra köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okulda, Valilik Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bir ay süren onarım çalışmaları tamamlandı.
Toplam 13 derslik ve 2 idare odasından oluşan Nukra İlk ve Ortaokulu, tüm eksikliklerinin giderilmesiyle eğitim öğretime hazır duruma geldi.
Okulun bahçesindeki eski basketbol potaları yenilendi, bahçe de fidan dikilerek yeşillendirildi.
Baştan sona yenilenen okula başlayacak öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemeleri dağıtılırken, köyün erkek çocukları tıraş edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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