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Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bir okula kazdığı tüneller, kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

01.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:57Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatılıyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bir okula kazdığı tüneller, kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da yaptığı arama taramada PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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