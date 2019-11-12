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Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn - Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ise o anların görüntüsünü paylaştı.

12.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:04

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehrinde tuzaklanan el yapımı patlayıcını etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SAS TİMLERİ TESPİT ETTİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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