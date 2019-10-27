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Rasulayn'da TSK personeline saldırı: Bir ölü, beş yaralı - YPG'ye verilen 150 saat ne zaman doluyor?

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG'liler tarafından yapılan saldırıda 1 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin de yaralandığı bildirdi. YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre ne zaman bitiyor?

27.10.2019 14:23Rasulayn'da TSK personeline saldırı: Bir ölü, beş yaralı - YPG'ye verilen 150 saat ne zaman doluyor?
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG'liler tarafından yapılan saldırıda 1 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır." dendi. Ayrıca, 'meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği ve tespit edilen hedeflerih etkisiz hale getirildiği' ifadesi yer aldı.
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Barış Pınarı Harekatı, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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