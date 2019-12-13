Rasulayn'da tuzaklanmış 12 kilogramlık iki tüp imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı 12 kilogramlık iki tüp, tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı 12 kilogramlık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA