Haberler » Güncel » Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı - Haber

Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, 28 Ekim'de Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmanın ardından yakalanan 10 YGP'li terörist, Mardin'de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:37 Rasulayn'da yakalanan 10 YPG'li terörist tutuklandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce, 'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, 28 Ekim'de Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmanın ardından yakalanan 10 YGP'li terörist, 'de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YGP ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalan 10 YPG'li terörist, Mardin'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin 28 Ekim günü Suriye'nin Rasulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada yakalandıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12'nci Hudut Bölük Komutanlığı'na, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."  

 



Mardin, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:04   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:04   Antalya'da Mevlit Kandili kutlandı
23:02   Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk"
23:01   Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
23:00   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:05:23