Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi - Haberler

Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

17.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:43Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 14:35:16