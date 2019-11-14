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Rasulayn'daki akaryakıt istasyonunda yangın

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

14.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:34Rasulayn'daki akaryakıt istasyonunda yangın
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın akaryakıt istasyonunun tamamına yayıldı.
Ceylanpınar ilçesine sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, sınırı geçerek yangına müdahale etti.
İstasyondaki 10 tanker, 4 kamyon ve 2 otomobil ile akaryakıtın da zarar gördüğü yangın 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Barış Pınarı Harekatı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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