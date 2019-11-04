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"Rasulayn'daki Allouk su tesisinin tam kapasite çalışması için eksikleri giderilecek"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'daki Allouk su tesisinin tam kapasite çalışması için eksiklerin giderileceğini açıkladı.

04.11.2019 19:55
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'daki Allouk su tesisinin tam kapasite çalışması için eksiklerin giderileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn halkı üzerindeki baskı ve zulmüne son veren Kahraman Mehmetçik, Suriyeli Kürt kardeşlerimizin her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn bölgesindeki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldı. Bölgede 5 adet kuyu, 4 adet jeneratör bulunduğu, kuyuların Rasulayn-Derbesiye-Haseke ve kırsal kesimlerini beslediği tespit edildi. Bakım ve onarım isteyen, yarı faal durumda olan su tesisinin elektrik veya yakıt sağlanması durumunda tamamen faal duruma geçebileceği değerlendirildi. Bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak Allouk su tesisinin tam kapasite ile çalışması sağlanacak" denildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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