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RASULAYN'DAN CEYLANPINAR'A TERÖR TÜNELİ

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:22
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar 'a uzanan bir tünel tespit edildi.
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı. DHA'nın edindiği bilgiye göre, Ceylanpınar-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor. Terör tünelinin 200 metreden daha derine indiği de belirlendi. Tünelin içinde düzenle şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerini hazır bekletildiği de tespit edildi. Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi. RASULAYN’DAN CEYLANPINAR’A TERÖR TÜNELİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceylanpınar, YPG, PKK, Güncel
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