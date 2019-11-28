Haberler » Güncel » - Rasulayn halkından PKK'ya lanet - Haber

- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

- Rasulayn halkından PKK'ya lanetRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde iki gün önce PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler teröristlere tepki gösterdi.

28.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:40
- Rasulayn halkından PKK'ya lanet
RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde iki gün önce PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler teröristlere tepki gösterdi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'ın Tel Halef köyünde 26 Kasım tarihinde terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrasında Türkiye'den giden destek ekibi bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi.
Çalışma sırasında ailelerini kaybeden siviller terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Marmara'da sağanak ve fırtına uyarısı
17:54 Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, Fenerbahçe gündemine dair açıklamalar yaptı
17:54 İtalya'da Nazi partisi kurmak isteyen aşırı sağcı oluşuma operasyon
17:53 BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)
17:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35'in kapanışında konuştu
17:53 2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım'da
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
28.11.2019 17:57:28