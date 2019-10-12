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Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı

Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı.

12.10.2019 10:05
Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı. Bölge Türk obüs ve topçu bataryaları ile de art arda vuruluyor.
Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatının dördüncü gününde doğu kısmından şehre giren Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu birlikleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışmalar yerleşim yerlerine doğru kaydı. Birbirlerine yakın noktalardan gelen çatışma sesleri Türkiye tarafından da duyulurken, sıcak temasın sağlandığı bölgelerdeki terör hedefleri obüs ve topçu birlikleri tarafından da yoğun bir şekilde vuruluyor.
Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çatışmalar, yoğun bir şekilde sürüyor.
Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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