Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın elinde olan Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlenmesiyle birlikte TSK ve Milli Suriye Ordusu Münbiç'e harekat etti. Barış Pınarı Harekatı'nda etkin bir şekilde kullanılan obüsler ise teröristlere geçit vermiyor. Obüs içinden çekilen görüntülerde atışların nasıl yapıldığı görülüyor.

OBÜSLER TERÖR MEVZİLERİNİ BOMBALIYOR

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

İSTİKAMET MÜNBİÇ

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı. Son olarak Tel Abyad'daki Halil Yusuf köyü ile Resulayn'daki Menacir ve Ahras köyleri terörden temizlendi. Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiğini açıklamıştı.