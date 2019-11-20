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- Rasulayn sokaklarında tezgahlar yeniden kuruluyor

- Rasulayn sokaklarında tezgahlar yeniden kuruluyorRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da, halk evlerine dönmeye devam ederken sokaklarda tezgahlar yeniden kurulmaya başladı.

20.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:58

- Rasulayn sokaklarında tezgahlar yeniden kuruluyor

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da, halk evlerine dönmeye devam ederken sokaklarda tezgahlar yeniden kurulmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Evlerine dönen Rasulayn halkı, dükkanlarını açıp çalışmaya başladı. Sokak satıcılarının yerlerini aldığı Rasulayn sokaklarında, pazar yerleri de kuruldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan bölgede, çocuklar da sokaklarda oyun oynamaya başladı. Rasulayn'da çarşıda sohbet edip çocuklarını gezdiren kadınlar ve sokaklardaki hareketlilik terörün izlerinin silinmeye başladığını gösteriyor.

Teröristlerin çıkarılmasının ardından Rasulayn'a dönen Ahmed Hasan yaptığı açıklamada, "Operasyon başladığında Haseke kentindeki akrabalarıma gittim. Orada 1 ay 2 gün kaldım. İki gün önce kardeşim geldi ve beni arayarak buranın güvende ve evlerimizin de yerinde olduğunu söyledi. Ben de geri döndüm. Eksik var su yok. Arada sırada geliyor. Elektrik yok. Ekmek yok. Maddi durumum iyi değil. Daha önce pazarda tezgah kurup saat tamir ediyordum" dedi.

- Rasulayn sokaklarında tezgahlar yeniden kuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA


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