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Rasulaynlılar YPG/PKK zulmünü anlattı

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da insanlar yaşadıkları YPG/PKK zorbalığını anlattı.

21.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:36
'de, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da insanlar yaşadıkları YPG/PKK zorbalığını anlattı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, YPG/PKK'lı teröristlerin yakarak kullanılamaz hale getirdiği Suriyeli bir ailenin evinin görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde, kent merkezindeki bir caddede ikinci kattaki evleri teröristlerce yakılan Suriyeli bir kadın yaşadıklarını anlattı.
Yanan eşyalar arasında bulduğu çocuklarına ait fotoğrafı temizleyen kadın, YPG/PKK'nın kendilerini zorla evlerinden attığını söyledi.
Teröristlerin bir gece kendilerini döve döve evlerinden attığını ifade eden Suriyeli kadın, "Yanımıza eşyalarımızı almamıza bile izin vermediler. Evimizi de yakmışlar. Türk askeri geldi ve bize sahip çıktı. Her işimize yardımcı oldular. Gelip evimize baktık, bütün ev pislik içinde. Evlerimizi toparlamak için sizden yardım istiyoruz. Biz burada bu halde nasıl yaşayalım." diye konuştu.
Rasulaynlılar YPG/PKK zulmünü anlattı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: AA


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