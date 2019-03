Ravcı: "Galatasaray ile Oynayacağımız Kupa Maçında Avantajlı Bir Skor Hedefliyoruz"

Kaynak: İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Milli ara bize ilaç gibi geldi. Sakat ve formsuz oyuncularımızı yeniden kazanmak adına verimli bir kamp yaptık. Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçında avantajlı bir skor hedefliyoruz" dedi.Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor'da İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, Galatasaray ile oynayacakları kupa maçından iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi."Futbolcu izinlerini iptal ettik"Antalya kampının kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getiren Ravcı, "Ligde son oynadığımız Ankaragücü maçında kazandığımızı 3 puanın moraliyle girdiğimiz milli ara açıkçası bize ilaç gibi geldi. Sakat ve formsuz oyuncularımızı yeniden kazanmak adına verimli bir kamp yaptık. Mina ve Bifouma kısa sürede maç ritmi yakalayacak seviyeye ulaştılar. Kamara ise Galatasaray ile oynayacağımız lig maçına kadar hazır hale gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçlarının takviminin açıklanmasının ardından normal programımızda değişikliğe giderek futbolcu izinlerini iptal ettik. Dolayısıyla yarın İstanbul'a geçerek hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Yarı finalin ilk ayağından avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz"Ravcı, kupadaki hedeflerinin final olduğunu da kaydederek, "Tarihimizde ilk kez finale çok yakınız. Tabi rakibimiz Galatasaray her zaman için saygı duyulması gereken ve şu an ligin en formda ekiplerinden birisi. Yarı finalin ilk ayağında avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüzün olduğuna inanıyorum. Şu an takımın havası ve motivasyonu da bizi bu konuda daha umutlandırıyor. Camiamız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize inanmaya, arkamızda durmaya devam etsin. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. - MALATYA