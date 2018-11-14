14 Kasım 2018, 14:40
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Ravcı: "Uefa Kupalarını Dillendirmek İstemiyoruz"

Ravcı: "Uefa Kupalarını Dillendirmek İstemiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligdeki konumlarını, transfer politikalarını ve sezon sonu hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış  yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki her maçı ayrı ayrı değerlendirerek  başarı sağlamayı hedefliyor.  Süper Lig'deki ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, ilk 12  haftada topladığı 21 puanla ligde 4'üncü sırada yer alıyor.
Ravcı, aldıkları başarılı sonuçların asıl nedeninin takım olarak  yaşadıkları istikrar olduğunu belirterek, oturmuş bir sistemleri olduğunu  kaydetti.
Geçen sezon ilk 12 haftada 20 gol yediklerini, şu anda ise bunu 10'a  indirdiklerini vurgulayan Ravcı, şöyle devam etti:
"Takımın birlikte defans yapması, o birlikteliği bırakmaması ve adeta  sahada savaşması gol yememe adına oluşturduğumuz sistemin oturduğu anlamına  geliyor. Bazı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz ama genel anlamda baktığımızda sahada  olan takım ruhu ve gücü gol yememe açısından bize katkı sağlıyor. Her takım gol  atmayı ister ama ofansif yönlerden de güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu  bizim için hem defansif hem ofansif anlamda iyiye gittiğimizin bir işaretidir."
 "Mali olarak da ayaklarımızın yere basması gerekiyor"
Transfer çalışmalarına da değinen Ali Ravcı, her takımın yıldız oyuncu  almak isteyeceğini söyledi.
Ravcı, kendilerinin göreve geldiği günden beri "takım ruhunun  sağlanması" üzerinde durduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Takım olarak bir şeyler yapmayı, sahada o ruhu, mücadeleyi yansıtmayı  düşündük. Transfer ettiğimiz oyuncular da yüzde 90-95 uyum sağladı. Bizim en  büyük silahımız bu. Yıldız oyuncuların da maliyetleri yüksek oluyor. Bunu da  düşünmek lazım. Kulüp olarak mali konuda da ayaklarımızın yere sağlam basması  gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bu işi götürmek istiyoruz. Bugüne  kadar gelinen süreçte de inanılmaz başarı sağladık. Yaptığımız transferlerden  mutlaka bir veya ikisi takıma, şehre uyum sağlayamıyor, arkadaşlarıyla ahenk  kuramıyor ama bizim transfer konusunda yüzdemiz oldukça yüksek."
"UEFA kupalarını dillendirmek istemiyoruz"
Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un tüm liglerde bir hedefinin olduğunu  anlattı.
Spor Toto Süper Lig'e çıktıkları sene ligde kalmayı hedeflediklerini  ve bunu başardıklarını hatırlatan Ravcı, bu sezon ise geçen senenin üstüne  koyarak ilerlemek istediklerini söyledi.
Hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Ravcı, konuşmasını  şöyle tamamladı:
"UEFA'ya katılmayı her takım ister, biz de isteriz ama biz şu anda maç  maç gidiyoruz. Sıralama ve puan açısından oldukça iyi bir yerdeyiz. Hem lige iyi  başladık hem takım ruhunu iyi yakaladık. Hangi sektörde çalışıyorsanız bir  hedefinizin olması gerekiyor. UEFA kupalarını şu anda çok fazla dillendirmek  istemiyoruz. Sezon sonu bizi nereye götürür, ne kadar puan toplayabiliriz, bu  ligi kaçıncı sırada bitiririz bunu zaman gösterecek. Şu andaki tek hedefimiz ligi  maç maç düşünüp, başarı sağlamak."
Yeni Malatyaspor,Evkur

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