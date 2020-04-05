Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi

DÜZCE'de, Ravzanur Gür (6), köyde jandarmalara seslenerek sokağa çıkamadığı için çikolata alamadığını söyledi.

05.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:21
Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi

DÜZCE'de, Ravzanur Gür (6), köyde jandarmalara seslenerek sokağa çıkamadığı için çikolata alamadığını söyledi. Jandarma ekipleri çikolata alarak Ravzanur'u sevindirdi.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde araçlardan anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Yenitaşköprü köyünde evinde bulunan Ravzanur Gür, anons yapan jandarma ekibini görünce seslenerek eve çağırdı. Ravzanur, yanına gelen jandarmalara, babaannesinin evden çıkarmaması nedeniyle bakkala gidemediğini belirterek, kendisine çikolata almalarını istedi. Jandarmalar küçük kızın isteğini kırmayarak köy bakkalından küçük kıza çikolata aldı.

Ravzanur Gür, "Ben televizyonda gördüm. Benim yaşımdakiler sokağa çıkamıyorlar. Ben de asker ağabeylerden istedim. Bana çikolata verdiler, çok mutluyum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Düzce, Gür, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 16:42: Araçların kapı kollarına dokununca polisi alarma geçirdi - Haber 16:42: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber 16:42: Van'da silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi - Haber 16:42: İngiltere'de polisler vatandaşların evinde kalması için her yolu deniyor - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber