Raya and the Last Dragon Filmi

Walt Disney'in yeni animasyon yapımının yönetmenliğini Paul Briggs ve Dean Wellins üstlenirken senaryosunu ise Adele
Lim kaleme alıyor. Orijinal seslendirmelerinde şimdilik Awkwafina ve Cassie Steele yer alıyorlar.Yönetmen:
Paul Briggs, Dean WellinsSenaryo:
Adele LimFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Raya and the Last DragonYapımcı Firma:
Walt Disney Animation StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
15.01.2021 Raya and the Last Dragon Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.