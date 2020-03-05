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Raya and the Last Dragon Filmi

Raya and the Last Dragon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Raya and the Last Dragon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57Raya and the Last Dragon Filmi
Walt Disney'in yeni animasyon yapımının yönetmenliğini Paul Briggs ve Dean Wellins üstlenirken senaryosunu ise Lim kaleme alıyor. Orijinal seslendirmelerinde şimdilik Awkwafina ve Cassie Steele yer alıyorlar.


Yönetmen: Paul Briggs, Dean Wellins
Senaryo: Adele Lim
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Raya and the Last Dragon
Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.01.2021

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Adele, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:04:25