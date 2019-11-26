Haberler » Güncel » Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü - Haber

Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

26.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:37Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü

İZMİR'in ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi Didem E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Didem E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Didem E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Didem E.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı. Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Didem E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:44 D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
19:42 Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE
19:40 Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:46:46