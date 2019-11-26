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Raya atlayan üniversiteli Dilan, trenin çarpmasıyla öldü (Tekrar)

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

26.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:05Raya atlayan üniversiteli Dilan, trenin çarpmasıyla öldü (Tekrar)

İZMİR'in ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Dilan E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Dilan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı.

Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Dilan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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