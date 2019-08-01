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Raylarda uyuyan göçmene tren çarptı

Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde tren raylarının üzerinde uyuyan bir göçmene tren çarptı.

01.08.2019 14:45 Raylarda uyuyan göçmene tren çarptı
Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde tren raylarının üzerinde uyuyan bir göçmene tren çarptı.

Bosna Hersek'te rayların üzerinde uyuyan bir göçmene tren çarptı. Polis bugün meydana gelen olayın Avrupa'ya gitmek üzere olan binlerce göçmenin sıkışıp kaldığı Bihaç şehrinde meydana geldiğini bildirdi. Bosna medyasında çıkan haberlerde, trenin rayların üzerindeki göçmeni görür görmez siren çaldığı ve durmaya çalıştığı ancak adamın hareket etmediği bildirildi. Hayatını kaybeden göçmenle ilgili polisin olayı araştırdığı ifade edildi.

Polis ayrıca başka bir göçmenin cesedinin dün Hırvatistan'ın sınırındaki Una-Sana kantonuna bağlı Velika Kladusa kasabasındaki bir evde bulunduğunu aktardı. - SARAYBOSNA

Saraybosna, Avrupa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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