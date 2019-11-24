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Raylı sistemde önemli gelişmeler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, raylı sitemin özellikle Atakum ilçesini ikiye böldüğünü belirterek, tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceklerini açıkladı.

24.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56Raylı sistemde önemli gelişmeler
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, raylı sitemin özellikle ilçesini ikiye böldüğünü belirterek, tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceklerini açıkladı.

Raylı sistemin toplu taşımaya büyük bir kolaylık getiren raylı sitemin özellikle Atakum'u ikiye böldüğüne dikkat çeken Başkanı Mustafa Demir, ilerleyen günlerde Samsun'da gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte alanda çalışmalar yaparak, çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

"Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluştu"

Demir, "Raylı sistem konusunda seçilen sistem şehri ikiye böldü. Özellikle Atakum, bizim yeni gelişen kent dokumuz. Orada ciddi trafik problemlerine sebep verdi. Toplu taşımaya katkı sağladık ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluşturdu. Bununla ilgili bu sistemin altına bir tünelle alınabileceğini görmüştük. Hesaplamalarını yaptırmıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Samsun'a gelecek. Orada bakanımızla birlikte teknik bir çalışma yapacağız. Tünel daha iyi bir sistem mi olur ya da bu sistemden başka bir sisteme geçişi daha doğru mu olur ona bakacağız. Trafik sıkışıklığını, kavşaklardaki yığılmaları giderecek çözümler üretebilir miyiz bunu araştıracağız" dedi.

Raylı sistem uzayacak

Raylı sistemin doğu-batı yönünde uzayacağını açıklayan Demir, "Raylı sitem hattını batıda Taflan'a, doğuda da havalimanına kadar uzatacağımızı ifade etmiştik. O çalışmayı da bakanımızla yapıp, uzatma kısmı konusunda bakanlığımızla sözlü mutabakata vardık. Çalışmalar neticesinde kesin kararı o zaman vereceğiz. Muhtemelen de bunu bakanlığımıza yaptıracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Mustafa Demir, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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