Raylı ulaşıma 'yıldırım' hızıyla düzenleme

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler- Nilüfer ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri devreye sokulurken, Sırameşeler - Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Sırameşeler- Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor.