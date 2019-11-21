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Raysuni: "Avrupa'daki Müslümanlara ırkçı tacizler Fransa'nın icadı"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Avrupa'daki Müslümanların maruz kaldığı ırkçı tacizlerin tamamının Fransa'nın icadı olduğunu belirtti.

21.11.2019 02:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:46Raysuni:
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, 'daki Müslümanların maruz kaldığı ırkçı tacizlerin tamamının 'nın icadı olduğunu belirtti.
Raysuni, kendisine ait internet sitesinde, "İslam'a en düşman ülke Fransa'dır" başlığıyla bir makale yayımladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni, Avrupa'daki Müslümanların maruz kaldığı ırkçı, siyasi, yasal ve sosyal tacizlerin tamamının ilk önce Fransa'da icat edildiğini, orada dayatılarak denendiğini, daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.
Pek çok ülke ve rejimin, radikalizm ve terörle mücadele kılıfı altında Müslümanlarla savaştığını dile getiren Raysuni, Fransa'nın İslam'a, kültürüne ve diline karşı artık açıktan savaş aşamasına geçtiğini belirtti.
Avrupa'da en çok caminin kapatıldığı ve bu camileri açmak isteyenlerin pek çok engelle karşılaştığı ülkenin Fransa olduğuna değinen Raysuni, bu ülkenin halen kendisini Afrika'daki sömürgeleri üzerinde vasi olarak gördüğünü ve buralardaki İslami faaliyetleri yok etmeye çalıştığını vurguladı.

Avrupa, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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