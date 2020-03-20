Razer, Corona Virüsü'ne Karşı Cerrahi Maske Üretecek

Razer kısa süre önce Coronavirüsle mücadeleyi desteklemek için dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bağışlamak amacıyla cerrahi maskeler üreteceğini duyurdu.Razer CEO'su Min-Liang Tan, oyun donanımı için artan talebe rağmen maske üretimine başlayacaklarını söyledi. İnsanlar virüsü yaymamak için evde kalıyorlar ve bu yüzden daha fazlası oyun oynamak amacıyla Razer ürünlerini satın almayı tercih ediyor. Fakat şirket, virüsle mücadelede rol oynama gerekliliğine vurgu yapıyor.Razer yetkilisi, "Birkaç gündür tasarımcılarımız ve mühendislerimiz, mevcut üretim hatlarımızdan bazılarını cerrahi maskeler üretmek amacıyla dönüştürmek için çalışıyorlar böylece Razer maskelerini ülkelere bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.Üretim hattı henüz faaliyete başlamamış olsa da CEO Min-Liang Tan maske kıtlığının giderilmesine nasıl yardımcı olabileceklerini tartışmak için Malezya, Avustralya ve diğer yetkililerle temas kurmaya çalıştığını söyledi. Razer'dan gelen basın açıklaması ise şu şekilde:"Küresel olarak farklı ülkelerin sağlık otoritelerine 1 milyona kadar maske bağışlamak istiyoruz. COVID-19'a karşı mücadelelerine yardımcı olmak amacıyla ilk olarak Singapur'daki yetkililerle temas halindeyiz"

Kaynak: Tamindir