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RB Leipzig, deplasmanda avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 turu ilk maçında RB Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Leipzig'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada penaltıdan Timo Werner attı.

20.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:21RB Leipzig, deplasmanda avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 turu ilk maçında son finalist İngiliz ekibi Tottenham ile Alman temsilcisi Leipzig karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı RB Leipzig, 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı taraf oldu.

GOLÜN ADI WERNER!

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, dakikalar 58'i gösterdiğinde Cüneyt Çakır Davies Laimer'in düşürülmesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Timo Werner, penaltıyı gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.

İki takımın rövanş mücadelesi ise 10 Mart tarihinde Red Bull Arena'da oynanacak.

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