Haberler » Spor » RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli - Spor

RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

27.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:44

UEFA Ligi son 32 turu rövanşında RB ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00'te Avusturya'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi.

İLK MAÇI FRANKFURT 4-1 YENMİŞTİ

Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti. Almanya'da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.

RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

Eintracht Frankfurt, Salzburg, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:41:08