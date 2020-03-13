RCD Espanyol, Antremanlarına Devam Ediyor
RCD Espanyol, Laliga'da oynayacağı maçların hazırlıklarına Mini stage Peralada'da yaptığı antremanlarla devam ediyor.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
RCD Espanyol, Laliga'da oynayacağı maçların hazırlıklarına Mini stage Peralada'da yaptığı antremanlarla devam ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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