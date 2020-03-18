RCD Espanyol, Korona Virüsü Nedeniyle Araya Girdi

Tüm dünyada endişe yaratan korona virüsü salgını nedeniyle Laliga maçlarının ertelenmesinin ardından RCD Espanyol oyunculara antremanlara ara verdiler. RCD Espanyol oyuncularının bu ara dönemdeki özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout