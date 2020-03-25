RCD Espanyol'un Coliseum Alfonso Pérez'de Attığı En İyi Goller
RCD Espanyol'un yıllar boyu Luis Garcia, Dani Osvaldo ve Anaitz Arbilla gibi oyuncularının Coliseum Alfonso Pérez'de attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için seçtik.
25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
RCD Espanyol'un yıllar boyu Luis Garcia, Dani Osvaldo ve Anaitz Arbilla gibi oyuncularının Coliseum Alfonso Pérez'de attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için seçtik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Luis Garcia, Spor